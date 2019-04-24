Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Ф
|30
|53
|5
|Боруссия М
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер
|30
|48
|8
|Вердер
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке 04
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15
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Евгений Коноплянка получил травму на тренировке и пропустит до трёх недель
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка получил травму на тренировке. 29-летний футболист пропустит две-три недели, сообщает Bild.
В этом сезоне Коноплянка провёл за "Шальке" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб готов продать Коноплянку за сумму €3-5 млн. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата хавбека в размере €4,5 млн в год. Напомним, что "Шальке" подписал контракт с украинским футболистом за €12,5 млн в 2017 году.
"Чемпионат.сом"
В этом сезоне Коноплянка провёл за "Шальке" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб готов продать Коноплянку за сумму €3-5 млн. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата хавбека в размере €4,5 млн в год. Напомним, что "Шальке" подписал контракт с украинским футболистом за €12,5 млн в 2017 году.
"Чемпионат.сом"
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