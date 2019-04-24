Евгений Коноплянка получил травму на тренировке и пропустит до трёх недель

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка получил травму на тренировке. 29-летний футболист пропустит две-три недели, сообщает Bild.В этом сезоне Коноплянка провёл за "Шальке" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб готов продать Коноплянку за сумму €3-5 млн. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата хавбека в размере €4,5 млн в год. Напомним, что "Шальке" подписал контракт с украинским футболистом за €12,5 млн в 2017 году.