Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 30 69
3 РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Ф 30 53
5 Боруссия М 30 51
6 Хоффенхайм 30 50
7 Байер 30 48
8 Вердер 30 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 30 37
11 Герта 30 36
12 Майнц 30 36
13 Фрайбург 30 32
14 Аугсбург 30 31
15 Шальке 04 30 27
16 Штутгарт 30 21
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 30 15
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Евгений Коноплянка получил травму на тренировке и пропустит до трёх недель

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка получил травму на тренировке. 29-летний футболист пропустит две-три недели, сообщает Bild.

В этом сезоне Коноплянка провёл за "Шальке" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб готов продать Коноплянку за сумму €3-5 млн. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата хавбека в размере €4,5 млн в год. Напомним, что "Шальке" подписал контракт с украинским футболистом за €12,5 млн в 2017 году.

"Чемпионат.сом"
Теги: Коноплянка Шальке Бундеслига
Сегодня, 15:17
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