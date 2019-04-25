"Бавария" обновила рекорд Кубка Германии

24 апреля прошла полуфинальная встреча Кубка Германии "Вердер" — "Бавария". Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2.Благодаря этому выигрышу "Бавария" пробилась в финал турнира в 23-й раз, что стало новым рекордом соревнований.Прежнее достижение также было достигнуто мюнхенским клубом в прошлогоднем сезоне."Баварии" также принадлежит рекордное число побед в турнире — 18 трофеев.