Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 30 69
3 РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Ф 30 53
5 Боруссия М 30 51
6 Хоффенхайм 30 50
7 Байер 30 48
8 Вердер 30 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 30 37
11 Герта 30 36
12 Майнц 30 36
13 Фрайбург 30 32
14 Аугсбург 30 31
15 Шальке 04 30 27
16 Штутгарт 30 21
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 30 15
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"Бавария" обновила рекорд Кубка Германии

24 апреля прошла полуфинальная встреча Кубка Германии "Вердер" — "Бавария". Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2.

Благодаря этому выигрышу "Бавария" пробилась в финал турнира в 23-й раз, что стало новым рекордом соревнований.

Прежнее достижение также было достигнуто мюнхенским клубом в прошлогоднем сезоне.

"Баварии" также принадлежит рекордное число побед в турнире — 18 трофеев.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Бундеслига
Сегодня, 10:46
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