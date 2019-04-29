Давид Алаба: впереди у "Баварии" важные матчи, в которых все возможно

Защитник "Баварии" Давид Алаба подвел итоги выездного матча 31-го тура Бундеслиги с "Нюрнбергом" (1:1)."Мы знали какой шанс у нас был сегодня. Поэтому настроение после матча не лучшее. Но мы должны держать голову выше, так как в течение следующих недель у нас еще будут важные матчи, в которых все возможно.Я думаю, что на сегодняшний результат повлияло много факторов. В первую очередь "Нюрнберг" сыграл весьма неплохо. Также было заметно, что в течение последних недель у нас были непростые матчи. Три дня назад в кубке, на прошлой неделе против "Вердера". Это определенно были непростые матчи. Сегодня это было заметно. Если посмотреть на игру в целом, то 1:1 не такой уже плохой результат", - цитирует Алабу пресс-служба клуба.