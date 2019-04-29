Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
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Давид Алаба: впереди у "Баварии" важные матчи, в которых все возможно

Защитник "Баварии" Давид Алаба подвел итоги выездного матча 31-го тура Бундеслиги с "Нюрнбергом" (1:1).

"Мы знали какой шанс у нас был сегодня. Поэтому настроение после матча не лучшее. Но мы должны держать голову выше, так как в течение следующих недель у нас еще будут важные матчи, в которых все возможно.

Я думаю, что на сегодняшний результат повлияло много факторов. В первую очередь "Нюрнберг" сыграл весьма неплохо. Также было заметно, что в течение последних недель у нас были непростые матчи. Три дня назад в кубке, на прошлой неделе против "Вердера". Это определенно были непростые матчи. Сегодня это было заметно. Если посмотреть на игру в целом, то 1:1 не такой уже плохой результат", - цитирует Алабу пресс-служба клуба.

Sport24.ru
Теги: Алаба Бавария Бундеслига
Сегодня, 03:43
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