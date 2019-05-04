Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|32
|74
|2
|Боруссия Д
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Ф
|31
|54
|5
|Боруссия М
|32
|52
|6
|Вольфсбург
|32
|52
|7
|Хоффенхайм
|32
|51
|8
|Байер
|31
|51
|9
|Вердер
|31
|46
|10
|Герта
|32
|40
|11
|Фортуна
|31
|40
|12
|Майнц
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке 04
|31
|30
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
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"Боруссия" Менхенгладбах сыграла вничью с "Хоффенхаймом"
"Боруссия" Менхенгладбах сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
32-й тур
"Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 2:2
Голы: Кадержабек, 33 (0:1). Гинтер, 72 (1:1). Амири, 79 (1:2). Дрмич, 84 (2:2).
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке (Бейер, 46), Гинтер, Эльведи, Штробль (Дрмич, 82), Закария, Нойхаус, Херрманн (Траоре, 46), Азар, Плеа.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Пош (Адамс Нуху, 67), Демирбай, Гриллич, Крамарич (Амири, 75), Бельфодиль, Солои (Нелсон, 85).
Предупреждения: Пош, 43. Нойхаус, 55. Солои, 57. Закария, 64. Демирбай, 78. Адамс Нуху, 85.
Чемпионат Германии
32-й тур
"Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 2:2
Голы: Кадержабек, 33 (0:1). Гинтер, 72 (1:1). Амири, 79 (1:2). Дрмич, 84 (2:2).
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке (Бейер, 46), Гинтер, Эльведи, Штробль (Дрмич, 82), Закария, Нойхаус, Херрманн (Траоре, 46), Азар, Плеа.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Пош (Адамс Нуху, 67), Демирбай, Гриллич, Крамарич (Амири, 75), Бельфодиль, Солои (Нелсон, 85).
Предупреждения: Пош, 43. Нойхаус, 55. Солои, 57. Закария, 64. Демирбай, 78. Адамс Нуху, 85.
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