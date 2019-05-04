Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 32 74
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 32 52
6 Вольфсбург 32 52
7 Хоффенхайм 32 51
8 Байер 31 51
9 Вердер 31 46
10 Герта 32 40
11 Фортуна 31 40
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 32 24
17 Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 32 18
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"Боруссия" Менхенгладбах сыграла вничью с "Хоффенхаймом"

"Боруссия" Менхенгладбах сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

32-й тур

"Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 2:2

Голы: Кадержабек, 33 (0:1). Гинтер, 72 (1:1). Амири, 79 (1:2). Дрмич, 84 (2:2).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке (Бейер, 46), Гинтер, Эльведи, Штробль (Дрмич, 82), Закария, Нойхаус, Херрманн (Траоре, 46), Азар, Плеа.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Пош (Адамс Нуху, 67), Демирбай, Гриллич, Крамарич (Амири, 75), Бельфодиль, Солои (Нелсон, 85).

Предупреждения: Пош, 43. Нойхаус, 55. Солои, 57. Закария, 64. Демирбай, 78. Адамс Нуху, 85.
Теги: Боруссия М Хоффенхайм Бундеслига
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