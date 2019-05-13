СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом

"Бавария" может уволить Нико Ковача с поста главного тренера по окончании текущего сезона.Как утверждает Bild, президент мюнхенцев Ули Хенесс был разочарован вылетом клуба из Лиги чемпионов-2018/19 на стадии 1/8 финала. Он сомневается в том, сможет ли 47-летний немецкий специалист привести команду к победе в этом турнире.