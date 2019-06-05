Хамес Родригес покинул "Баварию"

"Бавария" на своем официальном сайте объявила об уходе полузащитника Хамеса Родригеса, который выступал за мюнхенский клуб на правах аренды.

Колумбиец вернется в расположение "Реала". Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Ювентус".

За "Баварию" Хамес провел 67 матчей, забил 15 голов и отдал 20 голевых передач.
Теги: Хамес Бавария
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