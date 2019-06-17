Мюллер отказался уезжать в Китай

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер не захотел продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Kicker, один из китайских клубов предлагал немцу контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Мюллер же пока хочет поиграть в Европе. Его контракт с "Баварией" истекает летом 2021 года.
Теги: Мюллер Бавария
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