Мюллер отказался уезжать в Китай

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер не захотел продолжить карьеру в Китае.Как сообщает Kicker, один из китайских клубов предлагал немцу контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Мюллер же пока хочет поиграть в Европе. Его контракт с "Баварией" истекает летом 2021 года.