"Бавария" не продаст Алабу в "Барселону"

Трансфер защитника "Баварии" Давида Алабы в "Барселону" не состоится.Ранее стало известно, что каталонцы намерены приобрести левого защитника мюнхенцев. "Барселону" привлекла универсальность футболиста, которая позволяет ему выступать сразу на четырех позициях. Вдобавок, "Бавария" этим летом приобрела за 80 млн Люку Эрнандеса, который также играет на левом фланге обороны.Однако, по данным Bild, "Бавария" не собирается отпускать австрийца этим летом. Стороны не вступали в переговоры. Также мюнхенский клуб не намерен рассматривать никакие предложения.Срок его контракта Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года.