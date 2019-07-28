Тренер "Баварии" уверен в подписании Сане

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач выразил уверенность в том, что немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане в скором времени перейдет в стан "красных", передает Goal."Руководство клуба задалось целью подписать Сане. Я уверен, что мы сможем заполучить его", — заявил 47-летний специалист.Стоит отметить, что, по информации различных СМИ, "горожане" хотят получить за футболиста не менее €100 млн.В предыдущем сезоне Сане провел в футболке "голубых" 46 матчей и забил 16 голов.