Нико Ковач: я доволен игрой Коутиньо

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач остался доволен игрой Филиппе Коутинью в матче чемпионата Германии с "Шальке" (3:0)."Спустя две с половиной недели после Кубка Америки и тура с "Барселоной" по США мы не можем ждать, что Коутинью будет в стопроцентной готовности. Но я думаю, что его мастерство работы с мячом можно было увидеть. Как он двигается, как работает с мячом, как находит партнеров — это все видно. Если он физически достигнет уровня других футболистов, то будет крайне полезен. На сегодняшний день я доволен его игрой", — цитирует Ковача AFP.