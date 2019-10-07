"Бавария" летом бесплатно подпишет вратаря "Шальке" Нюбеля

Вратарь "Шальке-04" Александр Нюбель не будет продлевать контракт с гельзенкирхенским клубом и летом на правах свободного агента перейдет в "Баварию". Об этом сообщает Bild.В "Баварии" видят в 23-летнем немце преемника Мануэля Нойера. Контракт Нюбеля с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2020 года.Нюбель выступает за "Шальке" с лета 2015 года, куда перешел из "Падерборна" за 600 тысяч евро. С тех пор Александр успел провести за кобальтовых 32 матча, в 12 из которых отстоял на 0, а в оставшихся 20 пропустил 39 мячей.