"Бавария" не отпустит Мюллера в январе

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Томас Мюллер может покинуть команду зимой."Два наших футболиста получили серьезные травмы, а вы говорите о том, что мы кого-то продаем. Это роман, который вы все время пишете.Мы не думаем об игроках, от которых мы должны отказаться. Вместо этого "Бавария" пытается вернуться на победный путь и показывать стабильную игру. Отношения между Мюллером и "Баварией" прекрасны, он останется важной частью нашего клуба", — цитирует Салихамиджича Sky Sport Deutschland.