Вернер - первый за 18 лет игрок Бундеслиги, забивший трижды и отдавший три голевых паса в одной игре

2 ноября "РБ Лейпциг" на своем поле сокрушил "Майнц" в матче 10-го тура Бундеслиги, забив в ворота соперника 8 безответных голов.Главным героем встречи стал форвард "быков" Тимо Вернер — игрок сборной Германии оформил хет-трик и отдал три результативные передачи. Как сообщает Gracenote Live, в последний раз такое случалось в Бундеслиге свыше 18 лет назад: 3 февраля 2001 года румын Йонел Ганя, выступая за "Штутгарт" забил трижды и отдал три ассиста в победном матче над "Кайзерслаутерном" — 6:1.