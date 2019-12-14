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Коутиньо: всегда стараюсь изо всех сил

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо высказался о своей игре после матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с бременским "Вердером" (6:1). Напомним, 27-летний бразильский хавбек оформил хет-трик в этой встрече.

"Я всегда стараюсь изо всех сил. Иногда это срабатывает, иногда — нет. Сегодня было важно набрать очки, чтобы улучшить позицию в турнирной таблице. Такова наша цель. Это то, чего мы хотим", — приводит слова Коутиньо официальный сайт мюнхенской "Баварии".

Коутиньо перешёл в мюнхенскую "Баварию" из "Барселоны" в августе 2019 года.

"Чемпионат"


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Теги: Коутиньо Бавария
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