Коутиньо: всегда стараюсь изо всех сил

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо высказался о своей игре после матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с бременским "Вердером" (6:1). Напомним, 27-летний бразильский хавбек оформил хет-трик в этой встрече."Я всегда стараюсь изо всех сил. Иногда это срабатывает, иногда — нет. Сегодня было важно набрать очки, чтобы улучшить позицию в турнирной таблице. Такова наша цель. Это то, чего мы хотим", — приводит слова Коутиньо официальный сайт мюнхенской "Баварии".Коутиньо перешёл в мюнхенскую "Баварию" из "Барселоны" в августе 2019 года.