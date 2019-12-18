Вратарь "Шальке" дисквалифицирован на 4 матча. Он вырубил соперника ударом ногой в грудь

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель был дисквалифицирован на четыре матча Бундеслиги за грубый фол в матче 15-го тура немецкого чемпионата против "Айнтрахта".

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel ? pic.twitter.com/4DxyaRXOWK — ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019

Встреча прошла 15 декабря в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шальке". В середине второго тайма Нюбель выбежал из ворота, пытаясь не дать полузащитнику Мияту Гачиновичу завладеть мячом, но вместо мяча ударил игрока "Айнтрахта" прямой ногой в грудь. Серб игру продолжить не смог, а Нюбель получил прямую красную карточку.Как сообщает AP, вратарь "Шальке", помимо дисквалификации, был оштрафован на 12 тысяч евро. Нюбель пропустит матчи с "Вольфсбургом", "Фрайбургом", "Боруссией" М и "Баварией".