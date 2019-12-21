Вернер, набравший "7+5" в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер признан лучшим игроком ноября в чемпионате Германии. Об этом сообщается в официальном "твиттере" соревнований.В минувшем месяце 23-летний футболист провёл четыре матча в Бундеслиге, в которых записал на свой счёт семь забитых мячей и пять результативных передач. Все встречи завершились победой "Лейпцига". Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата: "Майнц" (8:0), "Герта" (4:2), "Кельн" (4:1), "Падерборн" (3:2).В ходе декабря Вернер стал первым игроком со времён Герда Мюллера, который забил 18 голов в 16 турах Бундеслиги.В этом сезоне в 24 матчах во всех турнирах форвард забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач.В карьере Вернера — 303 матча, на его счету 156 голов и 59 голевых передач.