Вернер может никуда не перейти из "Лейпцига" из-за коронавируса

Трансфер форварда "Лейпцига" Тимо Вернера в один из европейских клубов может сорваться из-за распространения коронавируса.

Фото: Global Look Press

"Очевидно, что другие клубы хотят приобрести Тимо после его отличных выступлений, голов и ассистов. В Англии такие же проблемы, как и у нас. То, что у них есть инвесторы, не означает, что там по-другому ходят часы. У инвесторов также есть экономические проблемы. Кризис влияет не на одну сферу, а оказывает глобальное воздействие. Мы не можем точно знать, будут ли сегодняшние цены на прежнем уровне через 6 месяцев.



Все возможно. Мы не знаем, как будет развиваться трансферный рынок. Мы смотрим на очень затуманенный стеклянный шар. Мы не знаем, каковы наши ресурсы, и что смогут предложить другие клубы", — приводит слова спортивного директора "Лейпцига" Маркуса Креше Sport1.



Ранее сообщалось, что на Вернера претендуют такие клубы, как "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".



В нынешнем сезоне Тимо Вернер забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 36-ти матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.



Действующий контракт Вернера с "Лейпцигом" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 80 миллионов евро.