В "Боруссии" уверены, что смогут сохранить в составе Санчо

Как сообщает Forbes, дортмундская "Боруссия" планирует подписать новый контракт с полузащитником Джейдоном Санчо.



Отмечается, что руководство клуба уверено, что 20-летний футболист сборной Англии останется в команде.



По новому соглашению Санчо с зарплатой в 10 млн евро станет самым высокооплачиваемым игроком "Боруссии". Его нынешний контракт действует до лета 2022 года.



В нынешнем сезоне Санчо провел 23 матча, забил 14 голов и сделал 15 результативных передач.