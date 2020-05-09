Коутиньо не поможет "Баварии" в этом сезоне

С большой долей вероятности хавбек мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо не примет участия в матчах текущего сезона Бундеслиги.
Фото: Спорт день за днем
Об этом сообщает Mundo Deportivo. 24 апреля мюнхенцы сообщили, что бразилец перенес операцию на лодыжке. По информации источника, для полного восстановления Коутиньо потребуется не менее шести недель. При самом благоприятном раскладе футболист сможет выйти на поле лишь в последнем туре.

Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды. Права на него принадлежат "Барселоне". В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 22 матча, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, руководство Бундеслиги приняло решение возобновить сезон 16 мая в субботу. В этот день в рамках 26-го тура Бундеслиги состоится дерби - встреча между дортмундской "Боруссией" и "Шальке-04".

В Германии на данный момент зафиксировано более 171 тысячи заражений коронавирусом. В мире - более 4,1 миллионов.


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Теги: Коутиньо Бавария
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