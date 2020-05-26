Матч с "Боруссией" стал для Нойера 400-м в Бундеслиге

Матч 28-го тура чемпионата Германии "Боруссия" - "Бавария" стал для вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера 400-м в Бундеслиге.



34-летний голкипер стал третьим игроком в истории немецкого чемпионата, который добрался до этой отметки. Больше него матчей в чемпионате Германии провели только полузащитник "Униона" Кристиан Гентнер (402) и нападающий "Вердера" Клаудио Писарро (487).



Нойер выступает за "Баварию" с лета 2011 года, перейдя из "Шальке".