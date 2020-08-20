"Бавария" возглавила рейтинг УЕФА

"Бавария" опередила мадридский "Реал" в рейтинге УЕФА.

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У немецкого и испанского клубов по 134 очка, но мюнхенцы в нынешнем сезоне заработали 34 очка, а "Реал" - 17. По этой причине "Бавария" находится выше.



На 3-м месте в клубном рейтинге находится "Барселона".



"Бавария" 19 августа в полуфинале Лиги чемпионов разгромила "Лион" (3:0) и вышла в финал, где сыграет против "ПСЖ". Матч пройдет 23 августа в Лиссабоне.