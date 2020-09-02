"Бавария" подтвердила уход Коутиньо

Obrigado, @Phil_Coutinho! ??? pic.twitter.com/2Nu6NCm6CB— CHAMPIONS OF EUROPE ? (@FCBayern) September 2, 2020
В ближайшее время бразилец вернется в "Барселону", которой принадлежат права на футболиста. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за 120 млн евро, однако немецкий клуб не стал ее активировать.
В составе "Баварии" в минувшем сезоне Коутиньо сделал требл, став чемпионом Германии, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов. В Бундеслиге хавбек провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: пресс-служба "Баварии"