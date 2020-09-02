"Бавария" подтвердила уход Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо покинул расположение "Баварии", за которую выступал на правах аренды.

В ближайшее время бразилец вернется в "Барселону", которой принадлежат права на футболиста. В арендном соглашении между клубами была прописана опция выкупа за 120 млн евро, однако немецкий клуб не стал ее активировать.В составе "Баварии" в минувшем сезоне Коутиньо сделал требл, став чемпионом Германии, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов. В Бундеслиге хавбек провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.Источник: пресс-служба "Баварии"