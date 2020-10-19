"Фортуна" может подписать Митрюшкина

Голкипер Антон Митрюшкин находится в поисках нового клуба.

Фото: ФК "Монако"

24-летний российский вратарь находится на просмотре в "Фортуне", сообщает пресс-служба дюссельдорфского клуба. Решение о будущем Митрюшкина "Фортуна" примет в ближайшее время.



Последним клубом Митрюшкина был "Сьон", который он покинул летом этого года.



За "Сьон" россиянин провел 63 матча и пропустил 108 голов.