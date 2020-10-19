24-летний российский вратарь находится на просмотре в "Фортуне", сообщает пресс-служба дюссельдорфского клуба. Решение о будущем Митрюшкина "Фортуна" примет в ближайшее время.
Последним клубом Митрюшкина был "Сьон", который он покинул летом этого года.
За "Сьон" россиянин провел 63 матча и пропустил 108 голов.
"Фортуна" может подписать Митрюшкина
Голкипер Антон Митрюшкин находится в поисках нового клуба.
Фото: ФК "Монако"
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