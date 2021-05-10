Немецкие СМИ сообщили о контракте Флика со сборной Германии

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик после ухода из мюнхенского клуба возглавит сборную Германии.
Фото: Kicker
По данным немецких СМИ, стороны подпишут контракт на три года. Флик станет главным тренером сборной после чемпионата Европы, который пройдёт летом 2021 года. На нём командой будет руководить Йоахим Лёв.

Ожидается, что Флик будет возглавлять сборную на чемпионате мира 2022 года и на чемпионате Европы 2024 года.

Флик возглавлял "Баварию" с 2019 года. Под его руководством команда оформила требл, выиграв чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов.

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Теги: Бавария Германия Флик
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