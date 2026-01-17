"Бавария" разгромила "РБ Лейпциг" со счётом 5:1 в Бундеслиге

"Бавария" с крупным счётом обыграла "РБ Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Фото: ФК "Бавария"

Встреча завершилась со счётом 5:1.



Хозяева первыми вышли вперёд: на 20-й минуте отличился Ромуло. Однако после перерыва мюнхенцы переломили ход встречи. На 50-й минуте счёт сравнял Серж Гнабри, а на 67-й Гарри Кейн сделал результат 2:1 в пользу "Баварии". В концовке встречи мюнхенцы довели дело до разгрома: на 83-й минуте забил Жонатан Та, а затем отличились Александар Павлович и Майкл Олисе.



После 18 матчей "Бавария" набрала 50 очков и продолжает лидировать в таблице.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария