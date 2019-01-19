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"Ювентус" поздравил Клаудио Маркизио с днем рождения (фото)

"Ювентус поздравил с днем рождения своего воспитанника Клаудио Маркизио - итальянцу, выступающему в данный момент за "Зенит", сегодня исполнилось 33 года.

"C днем рождения, маленький принц", — сказано в сообщении "старой синьоры" в твиттере.



Маркизио с перерывом в один сезон провел в "Ювентусе" 25 лет. На его счету 389 матчей в составе туринского клуба, 37 голов и 42 голевых передач. Маркизио — семикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный — Кубка Италии.

В составе "Зенита" в нынешнем сезоне Маркизио провел 14 матчей и забил 2 мяча.
Теги: Маркизио Ювентус Зенит Серия А
Сегодня, 13:51
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#25  yuri  спб (Сегодня, 16:02)
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Цитата: Пивовед
согласно официальных данных- за Зенит болеет один город и, возможно, один пригород.
всё.
и то- согласно местечковой традиции- только тогда, когда Зенит побеждает.

Борщ в голову дал? За Зенит болеют или хотя бы интересуются даже в Северной Америке, не говоря про Китай. Почем борщец- вопрос риторический, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
Зенит- популярнейший клуб на Руси !,-
оратор в сельпо бесновался.
-Нас пятнадцать мильонов- кого хочешь спроси !

- и пьяненько так засмеялся.


Мне лично насрать на дешевую популярность(для дураков). Есть официальные данные- все остальное баян.


согласно официальных данных- за Зенит болеет один город и, возможно, один пригород.
всё.
и то- согласно местечковой традиции- только тогда, когда Зенит побеждает.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#23  yuri  спб (Сегодня, 15:53)
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Цитата: Пивовед
Зенит- популярнейший клуб на Руси !,-
оратор в сельпо бесновался.
-Нас пятнадцать мильонов- кого хочешь спроси !

- и пьяненько так засмеялся.


Мне лично насрать на дешевую популярность(для дураков). Есть официальные данные- все остальное баян.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#22  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Развелось "калифов на час" с упавшими откуда ни возьмись 15 млн болел


- Зенит- популярнейший клуб на Руси !,-
оратор в сельпо бесновался.
-Нас пятнадцать мильонов- кого хочешь спроси !

- и пьяненько так засмеялся.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 15:48)
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Цитата: Лечащий Врач
Поэтому и русский футбол у нас такой.Что же хорошего пришло к нам из этого "окна"?

Не было бы питарасов черных, они вытеснили русских игроков. Хачи, москвичи, негры- банана им не покажи сразу в слезы. Сибирячок чтобы писдеть нужно иметь базу, откель у вас семинольные, 83-е. Позор Руси.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач

Цитата: Пивовед
наш усатый полосатый дедушка давно уже за 50 +..

Я,к сожалению(+5 лет на работе),недавно


прорвёмся, отче,- не смотря на всю заботу Государства о населении.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 15:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Держите семеро меня.

Кусок шерсти, тебя семеро из-за шторы твоего убогого окна вытащить не могут, трусливое твоё кошачье отродье. Хер ли ты тут шерсть на своём тельце рвёшь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Родину русского футбола


вот, какая Родина- такой у ней и футбол: унылый, как погода на этой Родине, безумный, как её месторасположение, многострадальный, как её История.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#17  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Родину русского футбола никакими напомаженными неграми не запятнать

Поэтому и русский футбол у нас такой.Что же хорошего пришло к нам из этого "окна"?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 15:20)
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Цитата: Лечащий Врач
И не говорите! Развелось "калифов на час" с упавшими откуда ни возьмись 15 млн болел

Родину русского футбола никакими напомаженными неграми не запятнать. В пампасы , в джунгли. Кота могут забанить, а этот сайт для него давно родной, поэтому не могу говорить то что думаю . Фильтрую базар.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Какие то лохи нацепивши на себя позолоту дешевую , плюют желчью на правду

И не говорите! Развелось "калифов на час" с упавшими откуда ни возьмись 15 млн болел

Цитата: Пивовед
наш усатый полосатый дедушка давно уже за 50 +..

Я,к сожалению(+5 лет на работе),недавно


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Пивовед
Ты путаешь, дедушка.. Это ваше поколение просрало Страну, когда поколение Некст ещё только пищало в ваших яйцах..Это вы с пламенеющими взорами на баррикадах закрывали своими тщедушными тельцами тушку Баруха Эльцера.Это вы на своих плакатах исступлённо требовали распятия -как вы писали- КПSSЭто вы аплодировали расстрелу Белого дома.наслаждайтесь итогами, революционеры.

Не согласен.Революцию делают сорокалетние.Нам же по приколу было наблюдать танки на улицах,только и всего.


наш усатый полосатый дедушка давно уже за 50 +..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Ты путаешь, дедушка.. Это ваше поколение просрало Страну, когда поколение Некст ещё только пищало в ваших яйцах..Это вы с пламенеющими взорами на баррикадах закрывали своими тщедушными тельцами тушку Баруха Эльцера.Это вы на своих плакатах исступлённо требовали распятия -как вы писали- КПSSЭто вы аплодировали расстрелу Белого дома.наслаждайтесь итогами, революционеры.

Не согласен.Революцию делают сорокалетние.Нам же по приколу было наблюдать танки на улицах,только и всего.


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 15:12)
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Цитата: Лечащий Врач
Поспрашивай у однопалатников.Я в 1991 защищался

Ха, видимо на лапу дали, сэр. . Отступление в истории Вот раньше защищались по правилам, летали ракеты в космос все честно было тогда . Люди тогда были и чище и прочнее. А нынче, что мы видим , господа? .. Какие то лохи нацепивши на себя позолоту дешевую , плюют желчью на правду. Щенки епаные!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А почем нынче у поколения некст ксивы врача? Просрали страну , есть виноватые

Ты путаешь, дедушка..
Это ваше поколение просрало Страну за импортное шмотьё и сникерсы, когда поколение Некст ещё только пищало в ваших яйцах..
Это вы с пламенеющими взорами на баррикадах закрывали своими тщедушными тельцами тушку Баруха Эльцера.
Это вы на своих плакатах исступлённо требовали распятия -как вы писали- КПSS
Это вы аплодировали расстрелу Белого дома.

наслаждайтесь итогами, революционеры.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А почем нынче у поколения некст ксивы врача?

Поспрашивай у однопалатников.Я в 1991 защищался


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 15:04)
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Цитата: Лечащий Врач
Сестра! Полстакана фенибута,срочно! Маленькими глотками

А почем нынче у поколения некст ксивы врача? Просрали страну , есть виноватые. Кто-то стулом огреб по безмозглой бездарной голове . Надо было столом китайца уепать. Все умиляются, ползут как червяки в розовых ромбиках, сверкая . Но всем известно что в Европе их чихвостят . Коту за державу обидно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri

Кто этот самозванец без родины и чести лезет сюда в халате дырявом 0-7 . Убери свою харю кот начал злиться на ложь и обманный негритянский борщ. Держите семеро меня.


- Белый, горячий, совсем белый (С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Держите семеро меня.

Сестра! Полстакана фенибута,срочно! Маленькими глотками


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 14:56)
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Цитата: Лечащий Врач
После того,как я тебя вывел на неё?

Кто этот самозванец без родины и чести лезет сюда в халате дырявом 0-7 . Убери свою харю кот начал злиться на ложь и обманный негритянский борщ. Держите семеро меня.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Morder   (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: anonymous
как в Ювентусе играл, а как в Зените номер отбывает, небо и земля


Там партнеры совершенно другого уровня были
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
как в Ювентусе играл, а как в Зените номер отбывает, небо и земля


в Катаре и в Японии, куда Звёзды уезжают доигрывать свой футбольный век, эти стареющие кудесники кожаной сферы тоже особо не напрягаются..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:51)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Я их выведу на чистую воду, не беспокойтесь, господа!

После того,как я тебя вывел на неё?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 14:10)
  • -5
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online

Возраст Христа . Ничего не бывает случайно . Маркиз в Зените вовсе не негр какой-то продажная шалава за миску борща. Ничего так просто не случается , господа. Ну с Днюхой что ли. 33 весьма символичная цифра. Кто знает, тот поймет)
Свиноты всё не уймутся с минусами. Пожрите еще борща своего. Правду не задушишь не убьешь,, господа. . Я их выведу на чистую воду, не беспокойтесь, господа!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:54)
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  •  (3)

как в Ювентусе играл, а как в Зените номер отбывает, небо и земля
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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