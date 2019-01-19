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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Ювентус" поздравил Клаудио Маркизио с днем рождения (фото)
"Ювентус поздравил с днем рождения своего воспитанника Клаудио Маркизио - итальянцу, выступающему в данный момент за "Зенит", сегодня исполнилось 33 года.
"C днем рождения, маленький принц", — сказано в сообщении "старой синьоры" в твиттере.
Маркизио с перерывом в один сезон провел в "Ювентусе" 25 лет. На его счету 389 матчей в составе туринского клуба, 37 голов и 42 голевых передач. Маркизио — семикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный — Кубка Италии.
В составе "Зенита" в нынешнем сезоне Маркизио провел 14 матчей и забил 2 мяча.
"C днем рождения, маленький принц", — сказано в сообщении "старой синьоры" в твиттере.
Tanti auguri al Principino, @ClaMarchisio8 ! ???? ???? pic.twitter.com/zaKn6TYBAO— JuventusFC (@juventusfc) January 19, 2019
Маркизио с перерывом в один сезон провел в "Ювентусе" 25 лет. На его счету 389 матчей в составе туринского клуба, 37 голов и 42 голевых передач. Маркизио — семикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный — Кубка Италии.
В составе "Зенита" в нынешнем сезоне Маркизио провел 14 матчей и забил 2 мяча.
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