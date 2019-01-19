"Ювентус" поздравил Клаудио Маркизио с днем рождения (фото)

"Ювентус поздравил с днем рождения своего воспитанника Клаудио Маркизио - итальянцу, выступающему в данный момент за "Зенит", сегодня исполнилось 33 года."C днем рождения, маленький принц", — сказано в сообщении "старой синьоры" в твиттере.Маркизио с перерывом в один сезон провел в "Ювентусе" 25 лет. На его счету 389 матчей в составе туринского клуба, 37 голов и 42 голевых передач. Маркизио — семикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный — Кубка Италии.В составе "Зенита" в нынешнем сезоне Маркизио провел 14 матчей и забил 2 мяча.