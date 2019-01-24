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Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек перешел в "Милан"

Пресс-служба "Милана" объявил о трансфере Кшиштофа Пентека из "Дженоа"



23-летний форвард подписал контракт до 30 июня 2023 года. "Милан" заплатил "Дженоа" около 35 миллионов евро за поляка. Его зарплата составит около 2 млн евро в год.

В текущем сезоне серии А Пентек забил 13 голов и в гонке бомбардиров уступает Криштиану Роналду, Дувану Сапате и Фабио Куальярелле, у которых по 14 забитых мячей.
Теги: Милан Дженоа Серия А
Сегодня, 09:23
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