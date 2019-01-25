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Стефано Стураро перешел в "Дженоа"

Хавбек "Ювентуса" Стефано Стураро продолжит карьеру в "Дженоа", сообщила пресс-служба туринского клуба.

Генуэзский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца текущего сезона с обязательством выкупа за 8,5 миллионов евро. Кроме того, туринцы могут получить еще до 8 миллионов евро в виде различных бонусов.

Стураро является воспитанником "Дженоа", в "Ювентус" он перебрался в 2014 году.
Теги: Дженоа Ювентус
Сегодня, 10:46
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