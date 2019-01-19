Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
...
13 Кальяри 20 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
16 СПАЛ 20 18
полная таблица

Удинезе (Италия)

Сампдория20:00Удинезе
Удинезе1 - 219.01.19Парма

Интер (Италия)

Торино20:0027.01.19Интер
Интер0 - 019.01.19Сассуоло

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Sportmediaset: лучший бомбардир "Удинезе" де Пауль перейдет в "Интер" за 30 млн евро

Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль продолжит карьеру в "Интере".

По информации Sportmediaset, стороны уже заключили предварительное соглашение, по которому трансфер 24-летнего аргентинца состоится по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

Де Пауль – лучший бомбардир "Удинезе" в текущем сезоне чемпионата Италии, на его счету 6 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах.
Теги: Серия А Удинезе Интер
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