Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|...
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
Удинезе (Италия)
|Сампдория
|20:00
|Удинезе
|Удинезе
|1 - 219.01.19
|Парма
Интер (Италия)
|Торино
|20:0027.01.19
|Интер
|Интер
|0 - 019.01.19
|Сассуоло
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Sportmediaset: лучший бомбардир "Удинезе" де Пауль перейдет в "Интер" за 30 млн евро
Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль продолжит карьеру в "Интере".
По информации Sportmediaset, стороны уже заключили предварительное соглашение, по которому трансфер 24-летнего аргентинца состоится по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.
Де Пауль – лучший бомбардир "Удинезе" в текущем сезоне чемпионата Италии, на его счету 6 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах.
По информации Sportmediaset, стороны уже заключили предварительное соглашение, по которому трансфер 24-летнего аргентинца состоится по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.
Де Пауль – лучший бомбардир "Удинезе" в текущем сезоне чемпионата Италии, на его счету 6 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах.
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