Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 20 32
9 Фиорентина 21 30
полная таблица

Рома (Италия)

Рома03.02.19Милан
Аталанта3 - 327.01.19Рома

Аталанта (Италия)

Кальяри04.02.19Аталанта
Аталанта3 - 327.01.19Рома

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"Рома" сыграла вничью с "Аталантой"

Футболисты "Аталанты" и "Ромы" сыграли вничью в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

21 тур

"Аталанта" – "Рома" 3:3

Гол: Кастань, 45, Толой, 60, Сапата, 71 - Джеко, 4, 33, Эль-Шаарави, 42

"Аталанта": Бериша, Хатебур, Кастань, Манчини (Паломино, 53), Джимсити, Толой, де Рон, Пашалич (Пессина, 90+1), Гомес, Иличич (Муса, 84), Сапата

"Рома": Ольсен, Карсдорп (Фасио, 78), Коларов, Манолас, Маркано, Н'Зонзи, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини (Флоренци, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Клюйверт, 62)

Предупреждения: Карсдорп, 23, Манолас, 35, Н'Зонзи, 64, Иличич, 68
Теги: Рома Аталанта
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