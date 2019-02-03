"Рома" сыграла вничью с "Аталантой"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|20
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
Рома (Италия)
|Рома
|03.02.19
|Милан
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
Аталанта (Италия)
|Кальяри
|04.02.19
|Аталанта
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
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Футболисты "Аталанты" и "Ромы" сыграли вничью в рамках 21-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
21 тур
"Аталанта" – "Рома" 3:3
Гол: Кастань, 45, Толой, 60, Сапата, 71 - Джеко, 4, 33, Эль-Шаарави, 42
"Аталанта": Бериша, Хатебур, Кастань, Манчини (Паломино, 53), Джимсити, Толой, де Рон, Пашалич (Пессина, 90+1), Гомес, Иличич (Муса, 84), Сапата
"Рома": Ольсен, Карсдорп (Фасио, 78), Коларов, Манолас, Маркано, Н'Зонзи, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини (Флоренци, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Клюйверт, 62)
Предупреждения: Карсдорп, 23, Манолас, 35, Н'Зонзи, 64, Иличич, 68
Чемпионат Италии
21 тур
"Аталанта" – "Рома" 3:3
Гол: Кастань, 45, Толой, 60, Сапата, 71 - Джеко, 4, 33, Эль-Шаарави, 42
"Аталанта": Бериша, Хатебур, Кастань, Манчини (Паломино, 53), Джимсити, Толой, де Рон, Пашалич (Пессина, 90+1), Гомес, Иличич (Муса, 84), Сапата
"Рома": Ольсен, Карсдорп (Фасио, 78), Коларов, Манолас, Маркано, Н'Зонзи, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини (Флоренци, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Клюйверт, 62)
Предупреждения: Карсдорп, 23, Манолас, 35, Н'Зонзи, 64, Иличич, 68
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