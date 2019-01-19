Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
...
11 Парма 21 28
12 Торино 20 27
13 Кальяри 21 21
полная таблица

Торино (Италия)

Торино20:00Интер
Рома3 - 219.01.19Торино

Интер (Италия)

Торино20:00Интер
Интер0 - 019.01.19Сассуоло

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"Торино" дома одержал победу над "Интером"

"Торино" дома одержал победу над "Интером" со счетом 1:0 в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

21 тур

"Торино" – "Интер" 1:0

Гол: Иццо, 35

"Торино": Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Ансальди (Беренгер, 81), Джиджи, Эйна, Де Сильвестри, Лукич (Баселли, 78), Ринкон, Белотти, Дзадза (Фальке, 89).

"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Миранда (Наинголлан, 55), Энрике, Д'Амброзио, Брозович, Жуан Мариу (Политано, 71), Весино (Кандрева, 83), Икарди, Мартинез.

Предупреждения: де Врей, 31, Белотти, 40, Энрике, 45+2, Д'Амброзио, 56, Эйна, 76, Дзадза, 84

Удаление: Политано, 86
Теги: Торино Интер Серия А
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