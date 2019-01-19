Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|...
|11
|Парма
|21
|28
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
Торино (Италия)
|Торино
|20:00
|Интер
|Рома
|3 - 219.01.19
|Торино
Интер (Италия)
|Торино
|20:00
|Интер
|Интер
|0 - 019.01.19
|Сассуоло
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21:45
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
18:35
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
"Торино" дома одержал победу над "Интером" со счетом 1:0 в рамках 21-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
21 тур
"Торино" – "Интер" 1:0
Гол: Иццо, 35
"Торино": Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Ансальди (Беренгер, 81), Джиджи, Эйна, Де Сильвестри, Лукич (Баселли, 78), Ринкон, Белотти, Дзадза (Фальке, 89).
"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Миранда (Наинголлан, 55), Энрике, Д'Амброзио, Брозович, Жуан Мариу (Политано, 71), Весино (Кандрева, 83), Икарди, Мартинез.
Предупреждения: де Врей, 31, Белотти, 40, Энрике, 45+2, Д'Амброзио, 56, Эйна, 76, Дзадза, 84
Удаление: Политано, 86
Чемпионат Италии
21 тур
"Торино" – "Интер" 1:0
Гол: Иццо, 35
"Торино": Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Ансальди (Беренгер, 81), Джиджи, Эйна, Де Сильвестри, Лукич (Баселли, 78), Ринкон, Белотти, Дзадза (Фальке, 89).
"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Миранда (Наинголлан, 55), Энрике, Д'Амброзио, Брозович, Жуан Мариу (Политано, 71), Весино (Кандрева, 83), Икарди, Мартинез.
Предупреждения: де Врей, 31, Белотти, 40, Энрике, 45+2, Д'Амброзио, 56, Эйна, 76, Дзадза, 84
Удаление: Политано, 86
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