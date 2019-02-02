Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
полная таблица

Ювентус (Италия)

Ювентус02.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

Лацио (Италия)

Фрозиноне03.02.19Лацио
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

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"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет

"Ювентус" накануне обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии (2:1).

Туринский клуб не нанес ни одного удара в сторону ворот хозяев за первый тайм.

По данным Opta, подобное произошло за время подсчета такой статистики – с сезона-2004/05.
Теги: Ювентус Лацио
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