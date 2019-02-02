"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
Ювентус (Италия)
|Ювентус
|02.02.19
|Парма
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
Лацио (Италия)
|Фрозиноне
|03.02.19
|Лацио
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
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Туринский клуб не нанес ни одного удара в сторону ворот хозяев за первый тайм.
По данным Opta, подобное произошло за время подсчета такой статистики – с сезона-2004/05.
Туринский клуб не нанес ни одного удара в сторону ворот хозяев за первый тайм.
По данным Opta, подобное произошло за время подсчета такой статистики – с сезона-2004/05.
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