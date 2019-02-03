Болонья (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
15 Дженоа 20 20
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Интер03.02.19Болонья
Болонья10.02.19Дженоа
Сыгранные
Болонья0 - 427.01.19Фрозиноне
СПАЛ1 - 120.01.19Болонья

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Синиша Михайлович возглавил "Болонью"

Синиша Михайлович назначен главным тренером "Болоньи", сообщает пресс-служба клуба.

Специалист заменит на этом посту Филиппо Индзаги. Индзаги возглавлял "Болонью" с июня 2018 года. Последний матч под его руководством команда проиграла "Фрозиноне" (0:4).

После 21 тура "Болонья" занимает 18-е место в чемпионате Италии с 14 очками.
Теги: Серия А Болонья Михайлович
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