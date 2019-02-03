Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
полная таблица

Фиорентина (Италия)

Удинезе03.02.19Фиорентина
Кьево3 - 427.01.19Фиорентина

Рома (Италия)

Рома03.02.19Милан
Аталанта3 - 327.01.19Рома

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"Фиорентина" разгромила "Рому" в матче Кубка Италии со счетом 7:1

"Фиорентина" разгромила "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии (7:1).

Кубок Италии

1/4 финала

"Фиорентина" – "Рома" 7:1

Голы: Кьеза, 7, 18, Коларов, 28, Мурьель, 33, Бенасси, 66, Кьеза, 74, Симеоне, 79, 89

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго (Лорини, 22), Верету, Бенасси, Фернандеш, Мурьель (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77), Миральяс

"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Флоренци, Фасио, Кристанте, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н'Зонзи (Джеко, 46), Дзаньоло, Эль-Шаарави (Росси, 77), Шик

Предупреждения: Дзаньоло, 11, Эль-Шаарави, 31, Мурьель, 69, Пеллегрини, 71

Удаления: Джеко, 72
Теги: Фиорентина Рома
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