Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
Фиорентина (Италия)
|Удинезе
|03.02.19
|Фиорентина
|Кьево
|3 - 427.01.19
|Фиорентина
Рома (Италия)
|Рома
|03.02.19
|Милан
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
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"Фиорентина" разгромила "Рому" в матче Кубка Италии со счетом 7:1
"Фиорентина" разгромила "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии (7:1).
Кубок Италии
1/4 финала
"Фиорентина" – "Рома" 7:1
Голы: Кьеза, 7, 18, Коларов, 28, Мурьель, 33, Бенасси, 66, Кьеза, 74, Симеоне, 79, 89
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго (Лорини, 22), Верету, Бенасси, Фернандеш, Мурьель (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77), Миральяс
"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Флоренци, Фасио, Кристанте, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н'Зонзи (Джеко, 46), Дзаньоло, Эль-Шаарави (Росси, 77), Шик
Предупреждения: Дзаньоло, 11, Эль-Шаарави, 31, Мурьель, 69, Пеллегрини, 71
Удаления: Джеко, 72
Кубок Италии
1/4 финала
"Фиорентина" – "Рома" 7:1
Голы: Кьеза, 7, 18, Коларов, 28, Мурьель, 33, Бенасси, 66, Кьеза, 74, Симеоне, 79, 89
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго (Лорини, 22), Верету, Бенасси, Фернандеш, Мурьель (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77), Миральяс
"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Флоренци, Фасио, Кристанте, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н'Зонзи (Джеко, 46), Дзаньоло, Эль-Шаарави (Росси, 77), Шик
Предупреждения: Дзаньоло, 11, Эль-Шаарави, 31, Мурьель, 69, Пеллегрини, 71
Удаления: Джеко, 72
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