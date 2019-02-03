Федерико Кьеза посвятил свой хет-трик в ворота "Ромы" Давиде Астори

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
Фиорентина (Италия)
|Удинезе
|03.02.19
|Фиорентина
|Кьево
|3 - 427.01.19
|Фиорентина
Рома (Италия)
|Рома
|03.02.19
|Милан
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:53
Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"
Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"
Вчера, 23:47
Неймар посетил Барселону из-за травмы
Неймар посетил Барселону из-за травмы
Вчера, 23:28
Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел (9)
Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел (9)
Вчера, 23:06
Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры (8)
Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры (8)
Вчера, 22:12
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
Вчера, 21:46
Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
Вчера, 21:31
Александр Козлов будет играть в "Арарате"
Александр Козлов будет играть в "Арарате"
Вчера, 21:22
Президент "Урала": трансферная кампания закончена (1)
Президент "Урала": трансферная кампания закончена (1)
Вчера, 20:36
"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее (56)
"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее (56)
Вчера, 20:28
РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (1)
РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (1)
Вчера, 19:47
Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее" (1)
Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее" (1)
Вчера, 19:24
"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"
"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"
Вчера, 19:22
"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым (2)
"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым (2)
Вчера, 19:07
Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина (5)
Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина (5)
Вчера, 18:31
Миха Мевля может продолжить карьеру в "Эмполи" (2)
Миха Мевля может продолжить карьеру в "Эмполи" (2)
Вчера, 18:07
Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда
Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда
Вчера, 17:24
Сергей Семак - о Ракицком: игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения (6)
Сергей Семак - о Ракицком: игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения (6)
Вчера, 17:14
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Вчера, 16:36
Фёдор Чалов: можно сказать, что ноги нас сейчас не слушаются (6)
Фёдор Чалов: можно сказать, что ноги нас сейчас не слушаются (6)
Вчера, 16:28
Суд принял уточненный иск жены Дениса Глушакова
Суд принял уточненный иск жены Дениса Глушакова
Вчера, 16:23
Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит (1)
Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит (1)
Вчера, 16:18
Анхель Ди Мария: Паредес может многое дать "ПСЖ"
Анхель Ди Мария: Паредес может многое дать "ПСЖ"
Вчера, 15:47
"Значит Кокорина сажают" - Василий Уткин прокомментировал интерес "Зенита" к Азмуну (24)
"Значит Кокорина сажают" - Василий Уткин прокомментировал интерес "Зенита" к Азмуну (24)
Вчера, 15:40
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (21)
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (21)
Вчера, 15:13
Источник: Синдзи Кагава перейдет в "Монако" (6)
Источник: Синдзи Кагава перейдет в "Монако" (6)
Вчера, 15:11
"Анжи" отменил запланированный сбор в Турции
"Анжи" отменил запланированный сбор в Турции
Вчера, 14:48
Неймар пропустит более двух месяцев из-за травмы
Неймар пропустит более двух месяцев из-за травмы
Вчера, 14:22
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
Вчера, 14:07
Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России (1)
Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России (1)
Вчера, 12:53
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Вчера, 12:35
Источник: клуб РПЛ предложил "Рубину" 10 млн евро за Азмуна (36)
Источник: клуб РПЛ предложил "Рубину" 10 млн евро за Азмуна (36)
Федерико Кьеза посвятил свой хет-трик в ворота "Ромы" Давиде Астори
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза посвятил свои три гола в ворота "Ромы" (7:1) умершему капитану "фиалок" Давиде Астори.
На 74-й минуте Кьеза забил свой третий гол и пальцами обозначил номер 13, под которым играл Астори. Давиде скончался во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни. Причиной его смерти была названа брадиаритмия.
На 74-й минуте Кьеза забил свой третий гол и пальцами обозначил номер 13, под которым играл Астори. Давиде скончался во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни. Причиной его смерти была названа брадиаритмия.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.