Федерико Кьеза посвятил свой хет-трик в ворота "Ромы" Давиде Астори

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза посвятил свои три гола в ворота "Ромы" (7:1) умершему капитану "фиалок" Давиде Астори.На 74-й минуте Кьеза забил свой третий гол и пальцами обозначил номер 13, под которым играл Астори. Давиде скончался во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни. Причиной его смерти была названа брадиаритмия.