Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
полная таблица

Фиорентина (Италия)

Удинезе03.02.19Фиорентина
Кьево3 - 427.01.19Фиорентина

Рома (Италия)

Рома03.02.19Милан
Аталанта3 - 327.01.19Рома

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Федерико Кьеза посвятил свой хет-трик в ворота "Ромы" Давиде Астори

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза посвятил свои три гола в ворота "Ромы" (7:1) умершему капитану "фиалок" Давиде Астори.

На 74-й минуте Кьеза забил свой третий гол и пальцами обозначил номер 13, под которым играл Астори. Давиде скончался во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни. Причиной его смерти была названа брадиаритмия.
Теги: Кьеза Астори Фиорентина Рома
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