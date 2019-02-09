Массимилиано Аллегри объяснил уход Дибалы в раздевалку в концовке матча с "Пармой": наверное, ему было холодно

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард "бьянконери" Пауло Дибала ушел в раздевалку в концовке матча 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3) из-за холода.Ранее издание Tuttosport сообщило, что 25-летний аргентинец отправился в подтрибунное помещение после того, как Аллегри сделал последнюю замену, и не дождался финального свистка."Я даже не видел этого. Должно быть, ему было холодно", - цитирует Аллегри Football Italia.