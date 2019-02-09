Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Парма (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|22
|62
|...
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|22
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|...
|20
|Кьево
|22
|9(-3)
|Предстоящие
|Парма
|09.02.19
|Интер
|Кальяри
|16.02.19
|Парма
|Сыгранные
|Ювентус
|1 - 002.02.19
|Парма
|Парма
|2 - 327.01.19
|СПАЛ
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Массимилиано Аллегри объяснил уход Дибалы в раздевалку в концовке матча с "Пармой": наверное, ему было холодно
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард "бьянконери" Пауло Дибала ушел в раздевалку в концовке матча 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3) из-за холода.
Ранее издание Tuttosport сообщило, что 25-летний аргентинец отправился в подтрибунное помещение после того, как Аллегри сделал последнюю замену, и не дождался финального свистка.
"Я даже не видел этого. Должно быть, ему было холодно", - цитирует Аллегри Football Italia.
"Спорт-Экспресс"
Ранее издание Tuttosport сообщило, что 25-летний аргентинец отправился в подтрибунное помещение после того, как Аллегри сделал последнюю замену, и не дождался финального свистка.
"Я даже не видел этого. Должно быть, ему было холодно", - цитирует Аллегри Football Italia.
"Спорт-Экспресс"
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