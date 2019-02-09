Парма (Италия)

Серия А 2018/19

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...
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Парма2 - 327.01.19СПАЛ

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Массимилиано Аллегри объяснил уход Дибалы в раздевалку в концовке матча с "Пармой": наверное, ему было холодно

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард "бьянконери" Пауло Дибала ушел в раздевалку в концовке матча 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3) из-за холода.

Ранее издание Tuttosport сообщило, что 25-летний аргентинец отправился в подтрибунное помещение после того, как Аллегри сделал последнюю замену, и не дождался финального свистка.

"Я даже не видел этого. Должно быть, ему было холодно", - цитирует Аллегри Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аллегри Дибала Парма Серия А
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