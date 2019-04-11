Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Винченцо Монтелла назначен главным тренером "Фиорентины"

Итальянский специалист Винченцо Монтелла назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

9 апреля в отставку подал Стефано Пиоли. После 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" занимает десятое место в турнирной таблице первенства. В активе команды 39 очков.

Монтелла возглавлял флорентийский клуб с 2012 по 2015 год. Последней его командой была "Севилья", из которой он был уволен в апреле 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Монтелла Фиорентина
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