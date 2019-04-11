Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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Винченцо Монтелла назначен главным тренером "Фиорентины"
Итальянский специалист Винченцо Монтелла назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
9 апреля в отставку подал Стефано Пиоли. После 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" занимает десятое место в турнирной таблице первенства. В активе команды 39 очков.
Монтелла возглавлял флорентийский клуб с 2012 по 2015 год. Последней его командой была "Севилья", из которой он был уволен в апреле 2018 года.
"Газета.ру"
Отмечается, что соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
9 апреля в отставку подал Стефано Пиоли. После 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" занимает десятое место в турнирной таблице первенства. В активе команды 39 очков.
Монтелла возглавлял флорентийский клуб с 2012 по 2015 год. Последней его командой была "Севилья", из которой он был уволен в апреле 2018 года.
"Газета.ру"
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