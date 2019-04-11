Винченцо Монтелла назначен главным тренером "Фиорентины"

Итальянский специалист Винченцо Монтелла назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщается на официальном сайте клуба.Отмечается, что соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.9 апреля в отставку подал Стефано Пиоли. После 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" занимает десятое место в турнирной таблице первенства. В активе команды 39 очков.Монтелла возглавлял флорентийский клуб с 2012 по 2015 год. Последней его командой была "Севилья", из которой он был уволен в апреле 2018 года.