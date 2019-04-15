"Кьево" официально вылетел из Серии А

В Серии А определился первый неудачник, который в следующем сезоне понизится в классе. Вылет "Кьево" был делом времени, а 14 апреля он был оформлен официально.Веронская команда в рамках 32-го тура Серии А дома проиграла "Наполи" со счетом 1:3 и потеряла даже теоретические шансы выбраться из зоны вылета. В активе "Кьево" лишь 11 очков после 32 туров, команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В зоне вылета также находятся "Фрозиноне" (19-е место, 23 очка после 32 туров) и "Эмполи" (18-я позиция, 28 очков после 31 игры). На спасительном 17-м месте находится "Болонья" (31 очко).Команда из Вероны провела в элитном итальянском дивизионе 11 сезонов подряд. В прошлом сезоне "Кьево"занял 13-е место.