Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Кьево" официально вылетел из Серии А

В Серии А определился первый неудачник, который в следующем сезоне понизится в классе. Вылет "Кьево" был делом времени, а 14 апреля он был оформлен официально.

Веронская команда в рамках 32-го тура Серии А дома проиграла "Наполи" со счетом 1:3 и потеряла даже теоретические шансы выбраться из зоны вылета. В активе "Кьево" лишь 11 очков после 32 туров, команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В зоне вылета также находятся "Фрозиноне" (19-е место, 23 очка после 32 туров) и "Эмполи" (18-я позиция, 28 очков после 31 игры). На спасительном 17-м месте находится "Болонья" (31 очко).

Команда из Вероны провела в элитном итальянском дивизионе 11 сезонов подряд. В прошлом сезоне "Кьево"занял 13-е место.

Sport24.ru
Теги: Кьево Серия А
Сегодня, 07:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама