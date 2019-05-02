Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|31
|71
|2
|Боруссия Д
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Ф
|31
|54
|5
|Боруссия М
|31
|51
|6
|Байер
|31
|51
|...
|18
|Ганновер 96
|31
|18
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Томас Мюллер может продолжить карьеру в Италии
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может переехать в чемпионат Италии в летнее трансферное окно.
По данным Kicker, в услугах 29-летнего немца заинтересованы "Милан", "Интер" и клуб из Англии, название которого не сообщается. По информации источника, Мюллер недоволен своим положением в мюнхенском клубе.
В текущем сезоне Томас Мюллер провел за "Баварию" 41 матч, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.
По данным Kicker, в услугах 29-летнего немца заинтересованы "Милан", "Интер" и клуб из Англии, название которого не сообщается. По информации источника, Мюллер недоволен своим положением в мюнхенском клубе.
В текущем сезоне Томас Мюллер провел за "Баварию" 41 матч, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.
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