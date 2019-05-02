Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
Торино
Милан
Лацио
Сампдория
Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Томас Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может переехать в чемпионат Италии в летнее трансферное окно.

По данным Kicker, в услугах 29-летнего немца заинтересованы "Милан", "Интер" и клуб из Англии, название которого не сообщается. По информации источника, Мюллер недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

В текущем сезоне Томас Мюллер провел за "Баварию" 41 матч, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.
Теги: Серия А Бундеслига Мюллер Интер Милан Бавария
Сегодня, 13:46
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