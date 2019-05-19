Павел Недвед: не было ни одной причины увольнения Аллегри

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал уход Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

"Я не был на прощальной пресс-конференции Аллегри, потому что у меня были дела по своим рабочим обязательствам. Мне было очень грустно пропустить это мероприятие.

Клуб должен был принять решение, мы его приняли. Я чувствую, что эта эпоха подошла к естественному концу, без конкретной причины. Это был очень важный цикл, и я не думаю, что он когда-либо повторится снова.

Аллегри выиграл 11 трофеев, почти все, что мы просили от него, поэтому он заслуживает только похвалы и отличного прощания.

Не было ни одной причины увольнения Аллегри, этот опыт просто подошел к естественному концу. Каждый из нас должен был сказать, что мы чувствовали внутри, и вот где мы оказались", - цитирует Недведа итальянские СМИ.
Теги: Недвед Аллегри Ювентус
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