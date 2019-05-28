"Милан" объявил об отставке Гаттузо

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон."Милан" благодарит Дженнаро Гаттузо за руководство командой в последние 18 месяцев. Он взял на себя руководство клубом в трудную минуту и улучшил результаты команды, доведя ее до самого высокого места в турнирной таблице с сезона 2012/13", – говорится в сообщении.