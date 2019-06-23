"Ювентус" готов платить де Лигту 12 млн евро в год

"Ювентус" продолжает переговоры с "Аяксом" о трансфере защитника Маттейса де Лигта, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, "бьянконери" предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за 19-летнего голландца."Ювентус" планирует подписать контракт с де Лигтом до 2024 года. Его годовая зарплата составит 12 миллионов евро. Спортивный директор итальянской команды Фабио Паратичи надеется быстрее закрыть сделку из-за интереса к защитнику со стороны "ПСЖ".