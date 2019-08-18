Нападающий Марио Балотелли стал игроком "Брешии", сообщает официальный сайт итальянской команды. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что Марио будет получать 1,5 миллиона евро за сезон.
В прошлом сезоне Балотелли провел 25 матчей за "Марсель", забил 8 голов и отдал одну голевую передачу. Летом у форварда закончился контракт с французским клубом.
"Спорт-Экспресс"
"Брешиа" подписала контракт с Балотелли
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