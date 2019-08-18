» » "Брешиа" подписала контракт с Балотелли

"Брешиа" подписала контракт с Балотелли

Нападающий Марио Балотелли стал игроком "Брешии", сообщает официальный сайт итальянской команды. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что Марио будет получать 1,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Балотелли провел 25 матчей за "Марсель", забил 8 голов и отдал одну голевую передачу. Летом у форварда закончился контракт с французским клубом.

"Спорт-Экспресс"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» - все самое интересное здесь!

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Балотелли
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гризманн все-таки не сможет получить "семерку" в этом сезоне
"Монако" готов предложить за Икарди 65 миллионов евро
Хердур Магнуссон: не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить "Спартак" 2
Гус Тил: в Голландии знают, что Слуцкий раскачивается на кресле во время игры
Иржи Ярошик: игроки ЦСКА подойдут к дерби со "Спартаком" более голодными
"Брешиа" подписала контракт с Балотелли
Никола Влашич: у "Спартака" появились хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды 13
Томас Тухель: Неймар не уйдет из "ПСЖ", пока у нас не будет замены
Гус Тил: мне рассказывали, кто играл в "Спартаке" под 8-м номером 2
Гус Тил: слышал, что в России за "Спартак" болеют 50-60 млн человек. Это впечатлило 26
Гус Тил: нельзя сравнивать меня с Промесом 1
Гус Тил: Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом
Месси восстановился после травмы
"Динамо" - "Локомотив": фотоотчет встречи
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Директор "Фиорентины": не можем предложить Рибери такую же зарплату, как в России
Андрей Тихонов: "Спартак" - фаворит в дерби с ЦСКА 5
Александр Зинченко: все забудут о 30 ударах "Манчестер Сити", но будут помнить результат
"Реал" планирует сделать еще одно предложение о покупке Погба в ближайшее время
Марио Балотелли извинился перед бразильским клубом: спасибо, "Фламенго" 1
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Андре Шюррле: уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета 3
Роман Орещук: "Динамо" не контактировало с Рибери или его агентом. Это утка
Александр Егоров: у Ракицкого в матче с "Ахматом" одна желтая карточка 3
Георгий Черданцев: Малком пропустит шесть недель 21
Александр Егоров поблагодарил Сергея Семака 29
Александр Егоров - о словах Дзюбы: эмоции после игры вылились в такую реплику 1
Дмитрий Хохлов - о слабом втором тайме: Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить 2
Гжегож Крыховяк: "Локомотив" готов составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за чемпионство 4
Юрий Семин: казалось, что "Локомотив" не выберется из этой ситуации, но мы справились 2
Все новости