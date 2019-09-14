"Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Фиорентиной" со счетом 0:0.



Чемпионат Италии



3 тур



Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Пульгар, Кастровилли, Бадель, Рибери (Боатенг, 69), Кьеза



Ювентус: Щенсны, Бонуччи, Сандро, Данило (Куадрадо, 62), Лигт, Пьянич (Бентанкур, 44), Матюиди, Хедира, Коста (Бернардески, 8), Игуаин, Роналду



Предупреждения: Касерес, 10, Пьянич, 14, Кьеза, 36, Лигт, 46