В матче 3-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Фиорентиной" со счетом 0:0.
Чемпионат Италии
3 тур
Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Пульгар, Кастровилли, Бадель, Рибери (Боатенг, 69), Кьеза
Ювентус: Щенсны, Бонуччи, Сандро, Данило (Куадрадо, 62), Лигт, Пьянич (Бентанкур, 44), Матюиди, Хедира, Коста (Бернардески, 8), Игуаин, Роналду
Предупреждения: Касерес, 10, Пьянич, 14, Кьеза, 36, Лигт, 46
"Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной"
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