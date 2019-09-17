Антонио Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" через три недели после подписания из-за жены

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал, что защитник Мартин Шкртел ушел из команды, так и не сыграв за нее ни одного матча, из-за супруги."Он хороший парень, но был опечален. Он страдал, потому что его жена не хотела сюда переезжать", — цитирует Перкасси Gazzetta dello Sport.В августе Шкртел заключил однолетний контракт с "Аталантой", но спустя три недели покинул клуб. Официально причина ухода 34-летнего словака не называлась.Шкртел за карьеру выступал в составе "Зенита", "Ливерпуля" и "Фенербахче". В качестве игрока петербургской команды Шкртел становился чемпионом России в 2007 году.3 сентября Шкртел подписал однолетний контракт с турецким клубом "Истанбул Башакшехир".