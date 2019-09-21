Сильвио Берлускони: моя "Монца" обыграет "Милан" со счетом 3:0

Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони считает, что его нынешний клуб "Монца" способен обыграть "россонери". "Монца" выступает в серии С — третьем по силе дивизионе Италии."Если мы победим "Лекко" в ближайшем матче, то впервые в истории "Монца" стартует с пяти побед подряд. Я говорил с нынешним руководством "Милана" и предложил организовать товарищеский матч. Уверен, что мы выиграем со счетом 3:0. Любой, кто видел "Монцу» в последнее время, подтвердит, что ее игра приносит удовольствие", — цитирует La Gazzetta dello Sport Берлускони.