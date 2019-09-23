Франк Рибери установил новый рекорд Серии А

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери установил новый рекорд итальянской Серии А. 36-летний француз забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче четвёртого тура с "Аталантой".

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Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в Серии А. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.Рибери забил второй мяч "Фиорентины" на 66-й минуте, но в оставшееся время "Аталанта" сумела отыграться. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.Французский вингер перешёл в итальянский клуб летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого он долгое время выступал за "Баварию".