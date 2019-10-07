«Интер» готов к борьбе за Скудетто, у «Ювентуса» появился мощный конкурент

Maurizio Sarri: Juventus overtaking Inter Milan has little meaning at this time pic.twitter.com/YvbyiueYul— footainment (@F00tainment) October 7, 2019
Пожалуй, именно сейчас у конкурентов «Ювентуса» появился шанс ввязаться в борьбу за чемпионство. Туринцы пошли на довольно рискованный шаг, выписав из Лондона Маурицио Сарри. Упрямец Сарри, готовый наступить на горло любому индивидуалисту ради построения собственной системы игры, казался не тем человеком, который может ужиться с Криштиану Роналду. И португалец даже успел немного поругаться с новым боссом после того, как его заменили во время одного из предсезонных матчей. Но нужно отдать должное Сарри, он больше не сходит с ума из-за своего «Сарри-болла», за который специалиста так критиковали в Лондоне.
Сарри в «Ювентусе» проявляет гибкость, но и не боится смелых решений. Например, итальянец не включил в заявку на Лигу чемпионов Марио Манджукича и Эмре Джана. При этом бывшего хавбека «Ливерпуля» он активно задействует в Серии А, несмотря на явное недовольство немца своим положением в команде.
Контроль – не главное
В матче с «Интером» в Милане «Ювентус» не стал делать ставку на контроль мяча. Нет, туринцы вовсе не приехали доминировать в обитель к своему главному конкуренту. Да и чему удивляться, если в недавнем матче Лиги чемпионов с «Байером» «Юве» тоже не имел преимущества по владению мячом? «Ювентус» немного проиграл «Интеру» в плане владения (49% на 51%), но был гораздо эффективнее в атаке. Стоит отметить, насколько чётко гости выстраивались на поле. Для этого можно посмотреть на усреднённые позиции игроков. У «Ювентуса» получается такая направленная вперёд стрела, настоящее боевое построение в стиле армейского времён средневековых войн. У «Интера» расположение было более хаотичным, но зато миланцы сыграли очень смело. Перед матчем казалось, что хозяева решат действовать вторым номером, но ничего такого не было и в помине.
Усреднённые позиции игроков команд, слева - "Интер", справа - "Ювентус"
За весь матч у «Интера» был лишь один плохой отрезок – с 40-й по 55-ю минуты, когда хозяева не нанесли ни одного удара, а «Юве» пробил по воротам соперников 7 раз. Но после этого игра выровнялась, а в концовке миланцы владели ощутимым преимуществом.
Но, наверное, пока «Интеру» не хватает зрелости. Это проявилось и в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что «Интер» вёл в счёте, удержать преимущество миланцам не удалось из-за каких-то глупых ошибок в обороне.
С «Ювентусом» «Интер» допустил результативные ошибки в начале матча и в конце. Голы на первых и последних минутах стали следствием потери концентрации защитников и, конечно, не лучших действий Самира Хандановича. Словенский голкипер в этом матче практически не выручал в отличие от своего визави Войцеха Щенсны. Пожалуй, вратарь такого уровня, как Ханданович, мог спасти свою команду в эпизодах с обоими голами.
Криштиану всё ещё в порядке
Возможно, наличие Криштиану Роналду в составе и не позволяет Маурицио Сарри построить свой фирменный футбол, но португалец по-прежнему проделывает огромный объём работы. В матче с «Интером» он стал невидимым героем матча. Да, не он забивал и отдавал результативные передачи, но зато португалец постоянно держал в напряжении оборону и создавал свободное пространство для партнёров.
Роналду за матч нанёс 7 ударов по воротам соперника. В составе «Юве» кроме Криштиану и Дибалы никто не бил чаще 1 раза за матч. Криштиану 66 раз встретился с мячом, это – лучший показатель среди игроков атаки в составе обеих команд. При этом португалец вовсе не отсиживался на чужой половине поля у ворот Хандановича, о чём свидетельствует статистика. К тому же, 95% передач Криштиану были точными. Это вообще удивительный показатель, учитывая, что португалец преимущественно снабжал партнёров передачами у чужой штрафной в окружении оппонентов.
Встречи Криштиану Роналду с мячом
Ещё одним героем матча в составе гостей стал Миралем Пьянич. Именно через него сейчас строит игру Маурицио Сарри. Пьянич чаще всех в составе обеих команд получал мяч и он сделал больше всех передач. Удивительно, как подопечные Антонио Конте так и не сумели закрыть боснийца.
Первая пробоина
Если не произойдёт ничего экстраординарного, именно «Ювентус» и «Интер» будут вести борьбу за Скудетто. Миланцы выдали серию из шести побед подряд, которую прервал именно чемпион. «Наполи» изрядно лихорадит, «Рома», «Лацио» и тем более «Милан» вообще не готовы к борьбе с «Ювентусом». «Аталанта» хоть и расположилась на третьем месте после 7 туров, но рассматривать бергамцев в качестве претендентов было бы смешно.
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Заголовки утренних газет
«Интер» действительно хорош, но пока фаворитом остаётся «Ювентус». Миланцам ещё предстоит окрепнуть, а надежды конкурентов на то, что игра туринцев разладится с приходом Сарри, пока не оправдались. Посмотрим, что будет дальше, первая битва осталась за чемпионом.
Чемпионат Италии
7 тур
Голы: Дибала, 4, Мартинес, 18 (пенальти), Игуаин, 80
"Интер": Ханданович, Годин (Бастони, 54), де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Асамоа, Мартинес (Политано, 79), Лукаку.
"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич, Матюиди, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Роналду, Дибала (Эмре Джан, 71).
Предупреждения: Алекс Сандро, 13, Эмре Джан, 84, Пьянич, 85, Пьянич, 88, Барелла, 90