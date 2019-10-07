«Интер» готов к борьбе за Скудетто, у «Ювентуса» появился мощный конкурент

«Ювентус» выиграл главную битву 7-го тура и первого круга. Действующий чемпион сверг с олимпа дерзкого претендента на Скудетто, но вся борьба ещё впереди. Rusfootball.info — об огненном поединке в Милане.

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