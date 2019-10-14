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Буффон написал письмо себе 17-летнему

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон написал письмо самому себе на сайте The PlayersTribune. Голкипер обратился к себе 17-летнему.

"Я пишу тебе как 41-летний мужчина, который многое пережил в жизни и наделал достаточно ошибок. У меня для тебя есть как хорошие новости, так и плохие", — начал письмо Буффон.

Известный вратарь признался, что по ходу карьеру ему приходилось бороться с депрессией.

"Это случится с тобой на пике карьеры. Тебе не захочется вылезать из кровати. И произойдет этого тогда, когда у тебя будет все, о чем можно только пожелать. Тебе будет 26 лет. Ты будешь вратарем "Ювентуса" и сборной Италии. У тебя будут деньги и уважение, люди будут называть тебя Суперменом. Но ты не супергерой. Твоя профессия превратит тебя в робота. Ты будешь хотеть спать. И больше ничего. Семь месяцев подряд тебе будет сложно найти какую-либо радость в жизни", — пишет Буффон о депрессии.

Буффон в письме написал о своем детском восхищении камерунским вратарем Тома Н’Коно и картинами русского и французского художника Марка Шагала.

Буффон также рассказал, что во время выступлений за "Парму" носил футболку с надписью: "Смерть трусам" и не знал, что это лозунг ультраправых политических активистов, а сама фраза принадлежит Бенито Муссолини.

"Ты напишешь на футболке "Смерть трусам". Ты думаешь, что это всего лишь мотивационный лозунг. Ты не знаешь, что это слоган фашистов. Ты-то видел эту фразу вырезанной на парте в школе.

Ты совершишь эту ошибку, и она принесет твоей семье много боли. Но эти ошибки важны. Они напоминают, что ты человек. И они еще раз напоминают, что ты ничего не знаешь, мой друг", — написал Буффон.

Sport24


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Теги: Буффон Ювентус Серия А
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