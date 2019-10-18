Батистута: я плакал от гнева, мои лодыжки были разорваны в клочья

Бывший нападающий сборной Аргентины и "Фиорентины" Габриэль Батистута рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследовали его во время карьеры."Я шёл к операции шесть или семь лет. Когда я закончил с футболом, мои лодыжки были разорваны в клочья. Малейшее движение было агонией. У Марко ван Бастена была та же проблема, он закончил играть в 28 лет. Я не мог встать с кровати несколько дней и плакал от гнева. Думал, что так не может продолжаться. Мне было так плохо, что я просил доктора ампутировать мне ноги", - цитирует Батистуту Siamo la Roma со ссылкой на Corriere della Sera.